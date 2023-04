Padovan: “Inter, mi è piaciuta la voglia di non fare calcoli e di non gestire il vantaggio”

Negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha elogiato l'Inter di Inzaghi per l'atteggiamento avuto nella partita contro il Benfica

Negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha elogiato l'Inter di Inzaghi per l'atteggiamento avuto nella partita contro il Benfica di ieri a San Siro:

"Dell'Inter ieri mi è piaciuta tanto la voglia di non risparmiarsi, la voglia di andare a cercare subito la vittoria. Aveva un vantaggio che poteva gestire e non ha voluto farlo. Mi è piaciuta la voglia di non fare calcoli".