Padovan: “Inter, prossima Champions assolutamente prioritaria. Vedendo ieri il City…”

Ecco il commento a Sky del noto giornalista Giancarlo Padovan dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus in Coppa Italia

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della vittoria dell’Inter contro la Juventus in Coppa Italia. In particolare, dell’obiettivo di fine stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi: