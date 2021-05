Padovan: “Inter, sono sicuro parta Hakimi. Inzaghi dovrà cambiare poco”

Le parole del giornalista: "Conte? Doveva restare all'Inter. Sono certo che avrebbe lottato fino in fondo e probabilmente avrebbe fatto bis"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così della prossima stagione di Serie A, considerati i tanti avvicendamenti in panchina: "La bilancia va un po' giù perché Inzaghi non ha vinto quanto Conte, però è ambizioso ed è stato quello che ha vinto di più in presenza della Juve acchiappatutto: le ha tenuto testa. Vorrei ricordare che pre-pandemia la favorita con la Juve per lo scudetto era la Lazio e probabilmente l'avrebbe vinto.