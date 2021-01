Padovan: “Inter-Juve, la chiave è la fascia di Hakimi e poi la panchina. Sapere come si fa…”

Giancarlo Padovan, prima della partita tra Inter e Juventus, ha cercato di trovare la chiave della partita. Questo il pensiero del giornalista, tra gli opinionisti di Skysport: «La fascia di Hakimi sarà decisiva. Perché se il marocchino non troverà ostacolo diventerà devastante per la Juventus Qualora non fosse così, per una ragione o l’altra (Chiesa e Frabotta ad ostacolarlo e ad attaccarlo), potrebbe essere decisiva per i bianconeri. Ma la partita si deciderà soprattutto in panchina. Ci sono due diverse esperienze a confrontarsi. Conte ha giocato alla Juve e la ha allenata anche in partite del genere. Pirlo le ha solo giocate partite così. Sapere come si fa e quali tasti andare a toccare a pochi minuti dalla gara o durante, in una situazione di sostanziale equilibrio, possa essere decisivo».

(fonte: SS24)