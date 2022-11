Padovan: “Inter oggettivamente più forte di questa Juve. Non vincere sarebbe…”

"Il pareggio non serve a nessuno, se pareggiano sono fuori dalla corsa con il Napoli che non perde mai punti ultimamente, anzi vince sempre. Bisogna vincere, se l'Inter non coglie questa occasione, si condanna automaticamente ad un campionato di risulta, di rincalzo, da posizione nobile, se ci riuscirà, ma non certo da scudetto. Serve vincere anche bene, la Juve farà quello che potrà come contro il PSG, ha giocato una buona, discreta partita con i giovani che saranno il futuro di questa squadra e di questa società ma, secondo me e secondo logica, guardando le forze in campo, dovrebbe soccombere anche stasera, è oggettiva la sproporzione tra i titolari dell'Inter e quelli della Juve. Vero che rientrano Bremer e Danilo, Di Maria e Vlahovic dovrebbero essere in panchina. Alla Juve mancano 6-7 elementi importanti, non si può pretendere che vinca. L'Inter è oggettivamente più forte e non ha altri risultati che la vittoria"