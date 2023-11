Padovan: “Inter, sarà sicuramente scudetto. Con la Juve gara già segnata”

Padovan ha poi aggiunto: "Allegri? Costretto a lanciare i giovani, è un gestore di spogliatoio piuttosto che un creatore di gioco. Ma non vincerà lo scudetto secondo me. Non ha una squadra per vincerla, l’Inter è nettamente più forte perché ha una rosa doppia. Vincerà sicuramente lo scudetto", ha concluso.