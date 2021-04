Padovan: “L’Inter non perderà lo scudetto. Conte scherza quando…”

Le dichiarazioni del giornalista Giancarlo Padovan negli studi di Sky Sport sull'Inter, lo scudetto e le parole dell'allenatore Conte

"Conte scherza quando parla di seria candidata. È scudetto, è scudettissimo. Lo era prima e lo è sempre di più. Nessuno ha perso lo scudetto a +11 a 9 turni dal termine. L'Inter non lo perderà: non è pensabile e umanamente concepibile. Se in Europa lasci l'iniziativa all'avversario non ne esci. Non è un caso che l'Inter sia uscita ai gironi".