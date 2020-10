Padovan: “Inter? Subisce troppo, ma è da scudetto. Hakimi consente di…”

Ospite di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato dell’inizio di stagione dell’Inter. Questo il suo pensiero: “Per lo scudetto vedo una squadra su tutte ed è l’Inter. Hakimi? Un giocatore molto forte e consente a Conte di non rinunciare ad un uomo in mezzo o davanti, nonostante giochi a tre dietro. E’ in costante proiezione offensiva, gioca da ala e permette all’Inter di essere sempre propositiva. Forse subisce un po’ troppo, ma credo sia arrivato il momento in cui il campionato possa vincerlo il migliore attacco e non la miglior difesa. La Lazio deve essere molto preoccupata della sfida con i nerazzurri”.