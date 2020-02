Padovan: “Scudetto? Dico Inter per due motivi in particolare. Paradossalmente la Juve…”

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così della corsa scudetto. La scelta del giornalista va all’Inter:

“La Lazio è leggera di testa perché gioca meno partite, non ha pressioni nonostante l’ambiente romano. Delle outsider è quella che sta meglio. Io vado avanti per la mia strada e predicevo Inter ed è stasera che è difficile predirla perché va in una bolgia e può andare male. Dico Inter perché si è rinforzata molto a gennaio e poi l’allenatore, che è una discriminante, è affamato e sempre al primo anno ha vinto lo scudetto. La Juve paradossalmente potrebbe essere la prima a sfilarsi, la testa ce l’ha alla Champions. Oggi Ronaldo che rinuncia è un sintomo di questa sindrome Champions, Sarri è stato chiamato per la Champions e le energie mentali non sono per il nono scudetto”.