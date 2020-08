Padovan: “Inter, Lukaku garanzia di successo: non avrà il carisma di Ibrahimovic ma…”

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così nel giorno di vigilia di Siviglia-Inter, finale di Europa League:

“Ci si aspettano i gol di Lukaku e Lautaro? Che segnino loro o l’esaltato dai tifosi D’Ambrosio va bene comunque, l’importante è vincere la Coppa. Lukaku e Lautaro? Sono due giocatori bravi e complementari, si spera che i gol vengano da loro. Lukaku? Lui segna con grande continuità, è una garanzia di successo. E’ un giocatore sul quale tu puoi contare quasi ad occhi chiusi. Non lo credevo così leader, ha imparato anche la lingua bene e con questo si fa capire dall’allenatore e da tutto il gruppo. E’ un giocatore che dà tutto, spinge gli altri a dare altrettanto. Non ha il carisma dogmatico di Ibrahimovic ma si sa fare ascoltare”.

COSA SPAVENTA DEL SIVIGLIA – “Ha la solidità, prende non tanti gol. L’Inter però ha la miglior coppia del mondo forse. Il Siviglia ha poi l’attitudine alle finali di Europa League. Ma, per la statistica, dopo 5…”

RIMPIANTO INTER – “Coutinho per quello che ha fatto dopo. Perisic è una riflessione, non è ancora un rimpianto. Ieri non ha giocato in maniera straordinaria, per come sta giocando invita Conte ad una riflessione. Non fa tutta la fascia ma è un giocatore che ha fatto bene quest’anno al Bayern e difatti il Bayern tenta di prenderlo comunque. Se tanto mi dà tanto, fossi in Conte un pensierino lo farei”.