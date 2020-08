Sacchi: “Inter, ecco la vera carta vincente. Lukaku-Lautaro miglior coppia al mondo, ma evitino di…”

Arrigo Sacchi analizza la sfida valida per le semifinali di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk, terminata col risultato di 5-0 in favore degli uomini di Antonio Conte e che ha regalato il pass per la finale di Colonia contro il Siviglia: “Una vittoria che darà ancor più morale e convinzione alla squadra. […] Lautaro si è scatenato: ha aggredito, lottato, dribblato, fatto assist e gol. Lukaku, che non stava ripetendo la straordinaria prestazione messa in mostra contro il Bayer, ha ritrovato gol e sicurezza. Il lavoro di Conte si vede, il risultato finale è stato una rarità a questi livelli. La crescita del secondo tempo ha evidenziato un gruppo attento, motivato e con un pressing più deciso. Questa è stata la vera carta vincente che ha dato coraggio e permesso le ripartenze. Conte sta compiendo un ottimo lavoro, del resto come sempre. Nonostante il 5-0 Antonio avrà notato che la squadra ha ulteriori stati di crescita in particolare nel possesso, nelle azioni alla mano, nella gestione del gioco. Attualmente in fase difensiva ci sono stati miglioramenti evidenti nel pressing, nell’attenzione e nelle marcature. I nerazzurri dovrebbero essere ancora più compatti, corti e stretti. Inoltre sarebbe meglio evitare le ammucchiate difensive specialmente nei pressi della propria area. Questa vittoria è un bel biglietto da visita per la finale. Il gruppo è in forma e con il morale alle stelle“.

L’ex tecnico è sicuro: “Lukaku e Lautaro sono oggi, forse, la coppia più forte al mondo.Però dovrebbero evitare lo stesso movimento: se uno va in profondità, l’altro deve andare incontro al compagno con il pallone“.

Sacchi dice la sua sulla finale: “Con il Siviglia sarà una partita difficile, occorrerà un team ancora più compatto e organico. Il pressing sarà determinante per rendere la vita difficile agli avversari e consentire ripartenze letali. Il Siviglia, come la maggior parte delle squadre straniere, è più bravo ad attaccare che a difendere. Non fate il loro gioco“.