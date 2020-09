Giancarlo Padovan, ospite di Sky Sport, ha parlato così dell’esordio di Arturo Vidal con la maglia nerazzurra in Inter-Fiorentina: “Vidal non starà tanto in panchina, sia per come ha giocato Eriksen, sia per quanto Conte crede in lui. L’allenatore lo conosce benissimo, lo ha avuto alla Juventus e sa quello che può fare”.