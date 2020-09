MILANO – Prima gara in campionato e primi tre punti per l’Inter di Antonio Conte che in una gara accesissima supera la Fiorentina, rimonta, grazie alle reti di Lautaro, Lukaku, D’Ambrosio e l’autorete di Ceccherini. Gara vivace al Meazza con l’Inter che trova tre punti e Antonio Conte può contare su una panchina di assoluto valore.