Padovan: “Lukaku non è sopravvalutato. Sta diventando importante in ogni partita”

Giancarlo Padovan esalta la crescita del belga e di Lautaro: "Conte sa che se i giocatori sono migliorati il grande merito è suo"

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della crescita di Romelu Lukaku e di Lautaro Martinez, in gol anche ieri contro il Sassuolo: "Un aggettivo per loro? Per la coppia incontenibili. Per Lukaku irrefrenabile: quando parte nessuno lo raggiunge più. Lautaro implacabile. Conte sa che se i giocatori sono migliorati il grande merito è suo e, seppur non dichiaratamente, si sta prendendo questo merito. Questa è una dote importante per un allenatore, che non deve solo far funzionare bene la squadra con i giocatori che ha, ma anche migliorarli. Lautaro è sicuramente migliorato, così come Lukaku: non è un sopravvalutato, e se qualcuno l'ha detto ha sbagliato, però sta diventando importante in tutte le partite. Si chiedeve e si chiede a Lautaro di essere importante anche in quelle partite, tipo la finale persa contro il Siviglia, dove è stato protagonista in negativo".