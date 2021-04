Inter, Lukaku show: Conte non dimentica e si toglie un sassolino dalla scarpa

La decima vittoria consecutiva per l'Inter avvicina i nerazzurri al titolo: Conte, nel post-gara, si è complimentato con i due attaccanti

Conte, nel post-gara, ha tessuto le lodi dei due attaccanti. "Le parole più dolci dell’allenatore sono però per la coppia di attaccanti delle meraviglie, la LuLa, a segno anche ieri sera. E con un Lukaku strabiliante che sta guidando i nerazzurri, è tempo per il tecnico di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. «Il lavoro su Romelu penso si sia visto. In tanti all’inizio storcevano il naso e parlavano di un giocatore sopravvalutato. Io ho detto fin da subito che si trattava di un diamante che poteva diventare qualcosa di straordinario. Ha fatto miglioramenti eccezionali, ma può ancora migliorare, così come Lautaro. L’Inter è messa bene con gli attaccanti perché sono tutti e due molto giovani. Quello che mi piace e che la squadra ammira in loro è che non giocano esclusivamente per il gol»", ribadisce Tuttosport.