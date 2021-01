Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport della ripresa del campionato dell’Inter e della sfida di domani contro il Crotone:

“Il 3-5-2 è lo schema di Conte, il suo marchio di fabbrica. I primi tempi dell’Inter sono sempre un po’ così, ma credo che col Crotone non dovrebbe avere problemi. Il Crotone gioca grandi partite in trasferta. Non è detto che sia la vittima sacrificale, anche se le differenze tecniche sono tante”.