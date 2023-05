Padovan: “Marotta alla quarta finale. Sono convinto che senza di lui l’Inter cinese…”

Su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha elogiato Beppe Marotta, amministratore delegato sport dell'Inter, per il grande lavoro in nerazzurro

Su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha elogiato Beppe Marotta, amministratore delegato sport dell'Inter, per il grande lavoro in nerazzurro, lavoro che ha messo nelle condizioni Inzaghi e la squadra di raggiungere un traguardo storico come la finale di Champions League: