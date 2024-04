Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così della stagione del Milan: "Quest'anno non ha mai lottato per lo scudetto. Diciamo che delle domande su Pioli vanno fatte, cercando di non essere così drastici come lo sono i tifosi che hanno già una risposta implicita. Ha un anno di contratto, secondo me non gli verrà rinnovato e se vanno male Roma e derby può anche perdere il posto alla fine della stagione. Detto questo non mi pare che ci sia una persecuzione nei suoi confronti, semplicemente i risultati non parlano in suo favore".