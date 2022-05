Padovan: “Mkhitaryan ormai è dell’Inter. Ma la Roma può ancora prendere Dybala”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così del futuro di Mkhitaryan

"Lo do già all'Inter, la Roma ha tergiversato troppo. Forse Mourinho o la società non erano convinti di riconfermarlo, hanno perso tempo ma ormai l'han perso. Ma sono convinto che la Roma può spendere però qualche carta per Dybala. Sarebbe un grande ingaggio per i giallorossi"