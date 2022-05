Padovan: “L’Inter ha entusiasmo e brillantezza, ma è tutto subordinato al Milan”

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha commentato il momento di Milan e Inter a tre giornate dal termine del campionato

"Il Milan ha preso entusiasmo dalle ultime due vittorie contro Lazio e Fiorentina. Anche l'Inter può averne, e nei nerazzurri ho visto anche brillantezza, ma è tutto subordinato al rendimento degli altri. L'Inter non può pensare solo per sé come fa il Milan".