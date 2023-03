Padovan: “Napoli, mi aspetto il colpo Lukaku se va via Osimhen”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così di Romelu Lukaku in chiave Napoli

Il nome di Romelu Lukaku accostato al Napoli. Nel suo editoriale su calciomercato.com, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così di Big Rom: “Mi aspetto da De Laurentiis le rinunce a Zielinski e Lozano e un colpo grosso davanti. Lukaku se va via Osimhen o Berardi per fare l'attaccante esterno. In tutti i casi resterà grande Napoli”, il suo pensiero verso l’estate e la nuova stagione.