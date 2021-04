Padovan: “Zhang ha spazzato così lo scetticismo iniziale. La prima cosa da fare…”

Giancarlo Padovan ha commentato il ritorno di Steven Zhang in Italia

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato il ritorno di Steven Zhang in Italia. Questo il commento del giornalista: "La prima cosa da rimarcare è che è il primo scudetto di una società straniera in Italia. Zhang si è saputo scegliere una dirigenza di grande qualità, credo che questo sia un punto che spazza via lo scetticismo che avevamo quando sono arrivati i cinesi".