Padovan: “Scudetto discorso chiuso. Da stabilire solo quando l’Inter lo vincerà”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport del campionato e dell'Inter prima in classifica e vicina all'obiettivo scudetto

Nessun dubbio per Giancarlo Padovan sull'esito del campionato. Secondo il giornalista è l'Inter la strafavorita per la vittoria finale, queste le sue parole a Sky Sport:

"Consideravo chiuso il campionato tre turni fa, figuriamoci adesso che il Milan arranca a -6. L'Inter deve recuperare una partita e può andare a + 9 e +10 sulla Juve. Credo che per il titolo non ci siano più discorsi, l'Inter lo vincerà resta da stabilire quando lo farà. se nel più breve tempo possibile o se serve un supplemento. Lukaku è lavittoria di Conte, non ha sbagliato niente. Sulle finali manca, ma ne ha fatta solo una l'Inter. La svolta dell'Inter in difesa, quei tre sono insuperabili e Skriniar ha fatto anche dei gol pesanti".