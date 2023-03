Padovan: “Conte gioca col fuoco. Ha strizzato l’occhio all’Inter. Lo vedo…”

"Conte andrà via dal Tottenham a fine stagione perché se ne vuole andare, ma chi gli dà ora in mano la panchina se queste sono le sue reazioni? Mi pare che stia giocando col fuoco e che si stia facendo un po' terra bruciata intorno. Dove lo vedo l'anno prossimo? Se va via Mourinho, a Roma. La proprietà giallorossa è molto ambiziosa, sarebbe una bella scommessa. Lui ha strizzato l'occhio all'Inter, al Milan. Lo vedo di nuovo in Italia, ma deve cambiare. Non può pensare che ci sia un club che gli farà una campagna acquisti come vuole lui".