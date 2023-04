Padovan: “Non solo Inzaghi, tutta l’Inter si gioca futuro. Ma vittoria Champions è utopia”

Calcio d'inizio alle ore 21 a Lisbona, stadio Da Luz. Giancarlo Padovan ha parlato così della posta in palio tra Benfica e Inter

Alessandro Cosattini

Si avvicina la notte di Benfica-Inter. Calcio d'inizio alle ore 21 a Lisbona, stadio Da Luz. Giancarlo Padovan, direttore di calciomercato.com, ha parlato così in vista del quarto di finale d'andata di Champions League della posta in palio stasera e non soltanto.

"Ora i miei compagni di ventura mi suggeriscono che se Simone Inzaghi vuole mantenere la panca sulla quale è campato fino ad ora - ovvero quella dell’Inter -, non solo deve riuscire a mettere da subito i presupposti per qualificarsi, ma deve addirittura cominciare a focalizzare la vittoria finale. Ovvero, in una stagione in cui l’Inter ha conquistato la Supercoppa italiana e, ben che vada, può arrivare (di nuovo) alla Coppa Italia, il salto di qualità è costituito dal successo in Champions League. Ma, per quanto bene voglia ad Inzaghi, faccio fatica a pensare che ci riesca.

E’ vero che pochi come lui sono bravi a preparare e a vincere le partite da dentro o fuori, è vero che quando sembra spacciato resta sempre in piedi grazie a qualche prestazione straordinaria e/o eccezionale, ma credere che l’Inter vada in finale e, poi, la vinca pure, mi sembra davvero utopistico. Eppure, nel caso in cui l’Inter restasse fuori da uno dei quattro posti per la Champions, non ci sarebbe che questa strada. Pena, non solo il sacrificio di Inzaghi. Ma anche il ridimensionamento dell’intera società. L’Inter, insomma, si gioca tutto", si legge.