Padovan: “Vittoria non convincente ma è nata la zona Inter. In attacco tre punte…”

Il giornalista ha parlato del 2 a 1 contro il Venezia e delle riflessioni, in casa nerazzurra, sull'eventuale acquisto di un altro attaccante

«L'Inter non ha convinto al cento per cento. Ma la zona Cesarini ormai è diventata la zona Inter e quello convince. Era già la zona Inzaghi perché la sua Lazio segnava sempre alla fine, spesso con Caicedoche forse arriverà a Milano, vediamo se sarà vero o meno. Ricordo solo a memoria che le ultime vittorie, con la Juve, con l'Empoli e ieri sono state vittorie all'ultimo minuto. È stata una vittoria difficile per l'Inter, una vittoria che non ha convinto anche se il Venezia ha fatto una partita difensiva e più di quello non poteva fare. Bisognava scardinare il meccanismo difensivo». Così Giancarlo Padovan, su Skysport, ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro il Venezia soffermandosi sul gol arrivato all'ultimo minuto quando la partita sembrava ormai destinata al pareggio.