Il padre di Aguero: “Mio figlio aveva offerte dall’Italia. Guardiola? Mai stato…”

Il duro attacco del padre del Kun nei confronti del tecnico. Poi rivela che il figlio aveva offerte anche dall'Italia

Sono durissime le dichiarazioni che il padre del Kun Aguero ha riservato a Pep Guardiola. Il tecnico ha pianto quando l'attaccante ha annunciato il suo addio al City, per Leonel El Castillo quelle furono lacrime di coccodrillo. "Non credo al suo pianto. Non è mai stato onesto con mio figlio e non l’ha mai voluto perché vuole essere lui il protagonista assoluto di tutte le squadre che allena. È un grande allenatore, ma cambia giocatori da un giorno all’altro, non sai mai se sei titolare".