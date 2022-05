Paganin: “Non è un caso che il Milan sia davanti all’Inter. Sono stati…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex difensore ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Massimo Paganin ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan. Questo il pensiero dell'ex giocatore: "Non è un caso che il Milan in questo momento sia davanti all'Inter. Sono stati bravi tutti coloro che lavorano nel Milan a creare un certo tipo di mentalità, la squadra è cresciuta in ogni singolo giocatore".