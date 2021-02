Paganin: “Partita complicata, ma l’Inter ha una consapevolezza. Ricordarsi sempre che…”

“Servirà convinzione nei propri mezzi, la consapevolezza che l’Inter ha già battuto la Juventus. Credo debba attingere a quel tipo di prestazione. E’ la terza partita nel giro di poco tempo ed è un esame importante. La Juventus è l’avversario di sempre e l’Inter ci arriva dopo due gare disputate ottimamente. Stasera rientreranno Hakimi e Lukaku, questa è una squadra che è in grado di mettere in difficoltà la Juventus. E’ una partita che crea tensione. L’Inter ha la personalità per andare a Torino e fare la sua partita anche se è una partita complicata. Hakimi ha uno strapotere fisico eccezionale. Riesce anche nei minuti finali ad avere una condizioni fisica straordinaria. La catena di destra sta lavorando molto bene. Stava già facendo bene l’anno scorso, ma è ulteriormente migliorato. La catena di destra dell’Inter è molto forte. La sua capacità di attaccare lo spazio e la profondità è importante”. Con queste parole Massimo Paganin ha analizzato la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Ricordi di Coppa Italia del ’96

“Moratti era arrivato l’anno precedente, quella squadra era in costruzione. La Juve pensava di passare il turno e noi invece abbiamo sfoderato una prestazione davvero importante. Andammo in semifinale e incontrammo il Napoli, che non stava bene. La partita con la Juve è stata importantissima, abbiamo messo dei mattoni importanti nel percorso di crescita. Bisogna ricordarsi che si indossa la maglia dell’Inter, questo è importante ricordarselo sempre quando si scende in campo”, ha concluso Paganin.