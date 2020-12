Paganin: “Conte è tornato al sistema più classico, giocatori più a loro agio. La difesa…”

Max Paganin ha parlato prima di Inter–Spezia: “Difesa? Ritrovati i tre difensori e passati ad una fase difensiva diversa. Anche i centrocampisti giocano diversamente. La fase difensiva di tutta la squadra ne ha trovato beneficio. Un cambiamento minimo, ma la squadra si sente più sicura con questo modulo. L’Inter ha lavorato molto bene, ha avuto solo due settimane di sosta in estate e senza poter fare amichevoli. Anche chi subentra dimostra freschezza atletica, la squadra è cresciuta molto. Conte è tornato al sistema più classico, che i giocatori riconoscono meglio e con il quale si trovano più a loro agio. Le due mezze ali hanno sempre capacità offensive, per esempio Gagliardini”.

Lukaku? “In continua crescita. Questa è la parte più importante e fondamentale. Ai gol fatti vanno aggiunti quelli che ha fatto fare ai compagni. C’è bisogno sempre di raddoppiarlo e così viene tolta la marcatura a qualcun altro. In alcune partite fa più fatica sul piano fisico. In quelle partite in cui l’avversario è fisico tanto quanto lui. Piccolo dettaglio, una cosa minima perché stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello. Sta continuamente lavorando su se stesso, partita dopo partita”.

(Inter TV)