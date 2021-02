Paganin: “L’Inter ha una consapevolezza diversa, Conte ha avuto pazienza”

Lo studio di Inter TV ha dedicato un saluto speciale allo scomparso Bellugi, ricordando le sue parole e la sua voglia di vivere. Focus sulla crescita dei nerazzurri.

"Una partita importante, ce ne sono già state due. Un'esame importante, l'Inter non ha mai sbagliato una partita in campionato. Il Milan che non aveva mai perso sta avendo qualche difficoltà. Però il derby azzera tutto. Conta quello che riesci a mettere in campo, la cattiveria agonistica. Il derby è una partita che va soprattutto vinta. Quello che vedo nell'Inter è che la squadra ha una consapevolezza diversa, autostima e sicurezza. Lo abbiamo visto in tutte le partite che ha approcciato, soprattutto contro la Lazio. Nel percorso di crescita la squadra ha preso degli strumenti dati dallo staff tecnico e ha iniziato ad utilizzarli. La squadra è cresciuta veramente tanto. Pioli ha delle soluzioni e delle alternative. In difesa Conte ha scelto i giocatori che gli hanno dato più garanzie. Il percorso prevede tempo e pazienza, Conte lo ha fatto e il fatto che sia primo in classifica non è un caso", ha dichiarato Paganin negli studi di Inter TV.