Paganin: “Ci sarebbe da chiedere a Conte se la squadra è stanca, io ho visto un’Inter che…”

Massimo Paganin ha analizzato la prova dell’Inter contro il Verona, che ha portato ai nerazzurri tre punti preziosi: “Skriniar? Ha fatto una partita straordinaria ma come tutta l’Inter. Ci sarebbe da chiedere a Conte se la squadra è stanca. Perché ha messo in ginocchio l’avversario. Mi è piaciuta per la capacità di soffrire e di reagire soprattutto sul gol regalato, un gol strano. Alzando addirittura il baricentro. Mi è piaciuta molto nell’atteggiamento. Una squadra di grandissimo livello, mi è piaciuta molto. Se analizziamo la partita il Verona ha completamente rinunciato a costruire dal basso ed è andato solo sulle seconde palle. L’Inter ha cercato di verticalizzare e di costruire e un po’ poi si sono allargate le maglie. Il Verona ha sofferto tanto. Hakimi è stato devastante fino al 93′. L’Inter dal punto di vista fisico stava benissimo. Anche da quel punto di vista la squadra si sta ritrovando, peccato ci sia la sosta natalizia. L’Inter ha dimostrato di essere dentro al campionato completamente. Cercando il risultato attraverso la prestazione. Non ho visto una squadra stanca. Ho visto una squadra che ne distruggeva un’altra”.

(Inter TV)