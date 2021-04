Paganin: “Inter, tutti coinvolti. Conte si è tuffato in mezzo ai giocatori perché…”

L'ex giocatore nerazzurro ha analizzato gli elementi di crescita di questa Inter, sempre più consapevole dei propri mezzi. E sempre più lanciata verso vittorie e successi.

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Cagliari ai microfoni di Inter TV: "Modulo speculare del Cagliari? Ha fatto la sua partita il Cagliari, ha cercato di togliere profondità e di giocare con i reparti molto stretti per impedire all'Inter di ripartire. L'Inter ha fatto più possesso palla perché il Cagliari l'ha concesso molto. Per questo Conte aveva messo interpreti di palleggio. Occasioni dell'Inter che anche oggi non si sono concretizzate nell'ultimo passaggio. L'Inter ha legittimato la vittoria con un'ottima prestazione, sia sul piano mentale che su quello fisico. E su quello della gestione della gara. Vicario ha fatto una grandissima parata. Capita spesso che i portieri a San Siro si esaltino".

"L'Inter ha quella consapevolezza nei propri mezzi che le permette di gestire le partite. Ha avuto occasioni importanti che non sono state sfruttate. Il risultato poteva essere anche più ampio. Grande mentalità e fiducia, tutte cose che stanno crescendo. Importante avere obiettivi davanti per migliorare. Quest'anno l'Inter cercherà di essere di nuovo la migliore difesa e anche il miglior attacco. 86 punti? Mi sembra abbastanza difficile li faccia tutti. Club e squadra hanno fatto fronte comune e hanno affrontato le difficoltà. Darmian? Oggi ha iniziato a destra e ha terminato a sinistra, grande duttilità da parte sua. Grande stato mentale di fiducia. Un gol importante, che ha concluso un'azione fatta molto bene. Sa cosa vuol dire vincere, si sta mettendo a disposizione della squadra. Nel progetto sono stati coinvolti tutti. L'Inter ha tenuto prevalentemente il possesso palla, oggi. Conte si è tuffato in mezzo ai giocatori perché ha riconosciuto una costruzione del gioco provata molte volte. C'erano tanta gioia e tanta tensione, che il mister ha scaricato in quei momenti. I giocatori hanno capito che gli strumenti che Conte sta dando loro sono importanti anche per la prossima stagione", ha concluso Massimo Paganin a Inter TV.