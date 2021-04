Inter, Conte pazzo di gioia dopo il gol: “E’ andato da Hakimi e gli ha…”

Una gioia incontenibile, con la consapevolezza che quello di Darmian può rappresentare un altro gol pesantissimo nella corsa allo scudetto

Una gioia incontenibile, con la consapevolezza che quello di Darmian può rappresentare un altro gol pesantissimo nella corsa allo scudetto. Antonio Conte ha partecipato come non mai alla pazza gioia della panchina dell'Inter subito dopo la rete dell'esterno al 77' della partita contro il Cagliari, che ha sbloccato un match tutt'altro che semplice.

La panchina nerazzurra si è aggiunta alla squadra in un grande abbraccio collettivo. Ma Conte non ha mancato di elogiare uno dei protagonisti dell'azione che ha portato alla realizzazione del gol. Come riportato da DAZN, infatti, le telecamere si sono perse il gesto dell'allenatore nerazzurro: