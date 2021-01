Paganin: “L’Inter è cambiata, con più consapevolezza. Nessuno come Sanchez ha…”

“All’Inter nel derby d’andata mancava la consapevolezza. Conte ha lavorato tanto, l’Inter è cambiata: fiducia, consapevolezza, autostima e consapevolezza della propria forza. Sanchez? Questo stop forzato quando Conte gli stava dando il giusto turnover l’ha un po’ penalizzato. Lui ha delle grandissime qualità. E’ cresciuto molto, comincia a stare bene. Quando sta bene è in grado di cambiare velocità e andare a prendere la palla nello spazio. Nessuno come lui ha l’ultimo passaggio. Nessuno nell’Inter ha questa qualità. Credo debba migliorare nella positività e nella capacità di concludere. Deve ritrovare la giusta confidenza”. Max Paganin si è concentrato su Alexis Sanchez e sull’occasione che il cileno ha questa sera per mostrare le sue qualità.

(Inter TV)