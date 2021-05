Paganin: “Eriksen? Ho detto che avrebbe segnato. E aveva anche un problema a…”

I nerazzurri si avvicinano ulteriormente al traguardo con una vittoria contro il Crotone. L'analisi di Paganin della prestazione dell'Inter di Conte, con un focus su Christian Eriksen.

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Crotone. Una vittoria importante che avvicina ulteriormente i nerazzurri al traguardo. Un traguardo straordinario: "L'Inter ha strameritato. Non c'è stata storia, non c'è stata partita. Ha fatto quello che voleva, accelerando durante la gara. 10 punti rispetto alla scorsa stagione e 20 in più rispetto a due anni fa. E' una cosa che sembra semplice e banale, ma essendo additati dall'inizio come favoriti è ancora più complicato. I favoriti hanno una pressione maggiore. Hai perso due partite non meritando i perdere. Il percorso è stato importante. Nella prima stagione hai cercato l'equilibrio, ma va sommato a quanto fatto l'anno scorso. Quest'anno sei davanti a tutte, manca poco a dire che... non si fa mai prima. Insomma, quello che è stato fatto è stato fatto. Quando sei il favorito è complicato dal punto di vista mentale. L'Inter ha dovuto trovare il giusto assetto. L'ha fatto Conte variando i giocatori, così è cresciuta la sicurezza e l'autostima. La consapevolezza dei propri mezzi. Non si parla solo del gruppo squadra ma anche lo staff. I risultati importanti sono quelli che si stanno vedendo. L'Inter vista in questo ultimo periodo non teme nessuno, sinceramente".