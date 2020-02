Paganin: “No ai drammi, ci si rialza subito. Fatica per Lukaku e Lautaro, Conte sa…”

Massimo Paganin ha analizzato la sconfitta dell’Inter all’Olimpico: “Potevi mettere in preventivo di perdere a Roma. Niente drammi. Ci si rialza immediatamente, c’è un turno di EL da giocare giovedì. Conte valuterà ciò che non ha funzionato questa sera. Le occasioni più importanti nel primo tempo le ha avute l’Inter. E’ stata una partita molto equilibrata. Sono stati gli episodi che hanno fatto la differenza. Non si deve guardare troppo avanti. Sono tutte da giocare. Si è trattato di una partita equilibratissima. Quando giochi così tante partite da qualche parte le energie nervose e fisiche vanno. Gli episodi hanno determinato il risultato. Lautaro ha fatto un po’ più di fatica, lui e Lukaku si sono cercati meno. Ci avevano abituato a creare più occasioni. Si deve pensare a tutto il campionato. Servirà un turnover per le prossime partite. Bisognerà recuperare le energie nervose, sono quelle le energie più importanti. Le partite si possono anche perdere, soprattutto quando giochi con le prime della classe. Si possono valutare tante cose. La cosa importante è rimanere fermi e convinti e continuare per la propria strada. Young? C’erano sei giocatori dell’Inter nell’area della Lazio che avevano seguito e accompagnato l’azione. Ashley è stato molto bravo, ha fatto una buona partita. Negli ultimi minuti Conte ha cercato una soluzione tattica diversa. Nelle ultime due gare affrontando squadre che si abbassano molto l’Inter va un po’ più in difficoltà. Conte lo sa e farà le sue valutazioni. Eriksen? Ci sono delle partite importanti, sicuramente avrà più spazio. Le prossime sono partite che non puoi perdere e nelle quali Conte può sperimentare un po’. De Vrij ha tentato poco le verticalizzazioni. Forse sul piano difensivo c’è stata qualche piccola incomprensione. La spinta? Non mi è sembrata così evidente. La Lazio era in condizioni ottime dal punto di vista psico-fisico. Ci può essere un po’ di sconforto. Dal momento in cui ricominci a vincere ti giochi di nuovo la possibilità. La delusione ti aiuta a crescere e lavorare, ma deve passare molto in fretta”.

(Inter TV)