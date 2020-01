Paganin: “Il gol è arrivato immediatamente dopo l’ingresso di Eriksen, Conte lavora su…”

Massimo Paganin in diretta da San Siro ai microfoni di Inter TV ha analizzato la vittoria dei nerazzurri, che si sono aggiudicati il passaggio del turno: “Una buona prova. L’Inter ha giocato e faticato un po’ con un modulo diverso. Il modulo è stato provato poche volte, ma non ha mai corso pericoli la squadra nerazzurra. Una volta che è entrato anche Eriksen la manovra si è sviluppata meglio. La squadra ne ha tratto beneficio. La percezione è quella di una squadra che non è mai andata in difficoltà. Esperimento da ripetere quello del modulo? Sì, bisognerà chiederlo a Conte. Quando concedi poco all’avversario anche i gol presi diminuiscono. A volte basta un nulla, come quello del Cagliari e oggi quello di Caceres. E’ un momento della stagione. La squadra concede comunque poco agli avversari. Ha fatto 17 tiri in porta, di cui 4-5 in porta. Mi è piaciuto molto Godin, non si è mai fatto saltare. La difesa e anche il filtro di centrocampo hanno fatto molto bene. Sanchez ha avuto delle difficoltà perché quel ruolo per lui non è naturale. Giocare da trequartista è complicato per lui. Allargando è andato meglio nella fase di impostazione ed è stato più attivo nella lavorazione dei palloni. Ha cercato di adattarsi. La squadra ha vinto e ha sofferto poco. Piccoli problemi nella costruzione di gioco dovuti al fatto che il modulo non era il solito. Il gol è arrivato immediatamente all’ingresso di Eriksen. Cambiare sistema di gioco significa provarlo e riprovarlo. Non è una cosa banale arrivare in semifinale di una competizione. Conte sta lavorando sul processo di crescita, sul dare ai giocatori più strumenti possibili anche tattici. La società sta lavorando su questa squadra per dare una mentalità importante. C’è molto spazio per poter crescere. I giocatori arrivati? Per poter stare qui devi fare un percorso importante su te stesse. Sapere di essere in un grande club. Non è facile vincere. Rinforzi? Sono arrivati. Sono dei giocatori che vengono inseriti in un gruppo che era già un gruppo di qualità, che era già secondo in classifica. Per poco non è riuscito a qualificarsi in CL”.

(Inter TV)