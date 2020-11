A.Paganin: “Inter e Atalanta in crisi? C’è una causa comune ai loro problemi”

Nel suo intervento a TMW Radio, l’ex giocatore Antonio Paganin ha parlato del momento no di Inter e Atalanta. Queste le sue parole: “La ripresa ha visto dei ritmi frenetici. Atalanta e Inter fanno dell’intensità la loro arma vincente. La difficoltà di questo campionato sono i ritmi degli impegni. Si gioca sempre, quindi l’impressione è che alcuni giocatori siano schiavi di questi ritmi frenetici. Il Liverpool per esempio ha fatto un turnover massiccio, ma anche la squadra di Klopp ha subito in stagione”.