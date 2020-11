Lukaku punta l’Atalanta, ma c’è da scongiurare un rischio. L’Inter avrebbe voluto evitare…

Contro l’Atalanta l’Inter potrebbe contare in extremis sul rientro di Romelu Lukaku. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga, decisivo per questa squadra, oggi si allenerà da solo (giorno libero per i compagni) e farà di tutto per esserci contro l’Atalanta.

“L’allenamento più importante per valutarlo sarà quello di domani. E se poi sabato lavorerà in gruppo, domenica giocherà. C’è un cauto ottimismo, anche se l’eventualmente rientro in campo aprirebbe inevitabilmente alla convocazione del Belgio. Una beffa che l’Inter avrebbe voluto evitare: l’idea era gestire il recupero di Lukaku in casa, ma l’importanza della sfida alla Dea è troppo elevata per fare calcoli. Insomma, il rischio di vederlo partire nei giorni più delicati è difficile da scongiurare, vista anche la voglia del giocatore di vestire la maglia della sua nazionale. Ma Conte ora ha solo bisogno di pensieri felici e vittorie: con Lukaku, sembra tutto più possibile“.

(Gazzetta dello Sport)