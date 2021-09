Paganin: “Inter-Bologna, gara aperta a tutti i risultati. Inzaghi sta…”

L'ex giocatore nerazzurro parla di Inter-Bologna, gara in programma a San siro con fischio d'inizio alle 18

Intervenuto ai microfoni di Serieanews, Massimo Paganin ha parlato anche di Inter-Bologna, gara in programma oggi alle 18. L'ex nerazzurro mette in guardia la squadra di Inzaghi: "Sarà una gara aperta a tutti i risultati. Stiamo parlando di due squadre che hanno gli stessi punti in classifica. Inter-Bologna è sempre gara particolare: soprattutto ora che Mihajlovic allena un gruppo di giocatori che si conoscono molto bene".