A. Paganin: “Inter non lotterà per il titolo. Farà fatica ad arrivare nelle prime 4”

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin ha parlato della squadra di Inzaghi che non vede in corsa per lo scudetto

Andrea Della Sala

Intervistato da Tmw Radio, l'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin ha parlato della squadra di Inzaghi che non vede in corsa per lo scudetto:

“Non può lottare per il titolo l’Inter. Si nota già lo scollamento tra i principi di Conte e di Inzaghi. Secondo me faranno veramente tanto fatica anche all’interno delle prime quattro”.