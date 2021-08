SM – Inzaghi si impunta, vuole Correa: c’è l’accelerata. Joaquin vuole l’Inter

Joaquin Correa è il nome più vicino all'Inter come secondo rinforzo nel reparto d'attacco di Simone Inzaghi. Lo sostiene Sport Mediaset

Joaquin Correa è il nome più vicino all'Inter come secondo rinforzo nel reparto d'attacco di Simone Inzaghi. Lo sostiene Sport Mediaset, secondo cui l'allenatore nerazzurro si sarebbe impuntato sul nome dell'argentino, leader tecnico della sua Lazio. Inzaghi gli vorrebbe cucire addosso un ruolo altrettanto importante in nerazzurro, e starebbe premendo con i dirigenti affinché portino la trattativa a termine.

Così, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata dell'Inter per lo stesso Correa, che dal canto suo si è già esposto con la Lazio circa la sua volontà di trasferirsi a Milano. Il club bianoceleste, però, non molla e continua a chiedere più di 40 milioni di euro per il cartellino.