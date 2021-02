Paganin: “Inter-Lazio, Conte ha 2 risultati su 3. Eriksen dal 1′? Sarei sorpreso”

L'ex difensore dell'Inter, Massimo Paganin, ha espresso le sue sensazioni sulla partita di San Siro contro la Lazio

"L'Inter credo che stia molto bene, così come la Lazio. Le tre partite contro la Juventus hanno dimostrato che il gap è colmato. Quest'anno non ho mai visto l'Inter sbagliare completamente una partita per 90 minuti. Per l'Inter una motivazione in più o una pressione la sconfitta del Milan? L'Inter ha due risultati su tre questa sera, poi avrebbe il derby in ogni caso per poter scavalcare i rossoneri. Il derby sarà una partita fondamentale, battere il Milan darebbe una spallata molto significativa anche a livello mentale.