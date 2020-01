Paganin: “L’Inter deve crescere nella qualità degli uomini. Eriksen? Vedremo se Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Paganin commenta così il pareggio interno dell’Inter contro il Cagliari: “L’Inter deve crescere nella qualità degli uomini, ma due partite non possono cancellare tutto quello che è stato fatto fin qui. Anche perchè in entrambe le gare ha fatto la partita. Conte dovrà trovare delle contromisure contro degli avversari che in questi mesi lo hanno studiato molto e hanno trovato il modo di imbrigliare il suo modo di giocare. Eriksen è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli in rosa: può giocare anche da trequartista. Vedremo se Conte passerà a un centrocampo a 4 con un giocatore a ridosso delle 2 punte o se continuerà con il 352“.

