Paganin: “Inter, c’è rammarico. La squadra è forte, servono pochi ritocchi”

L'ex giocatore nerazzurro analizza la stagione della squadra di Inzaghi

Intervistato da Supernews, Massimo Paganin analizza la stagione dell'Inter che si è chiusa con due trofei in bacheca. Rimane comunque il rammarico per lo scudetto: "C’è sicuramente rammarico. L’Inter è arrivata fino in fondo ed ha avuto la possibilità di poter superare il Milan fino alle ultime giornate. Bastava non perdere il derby per vincere lo scudetto. O comunque non lasciare punti per strada contro squadre come Genoa, Sassuolo, Fiorentina e Bologna".