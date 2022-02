A. Paganin: “Inter, era importante tornare subito in sella dopo lo choc del derby”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore nerazzurro, è tornato su quanto accaduto ieri tra Inter e Roma

"Era importante prendere la partita in mano, la Roma non è un avversario facile anche perché venivano da uno shock calcistico del derby. Si dice che quando cadi da cavallo l'importante è risalire subito in sella, lo stesso vale per l'Inter con la vittoria".