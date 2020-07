Paganin: “Sanchez valore aggiunto per l’Inter. Godin indiscutibile, segnale da leader”

Dopo la vittoria dell’Inter sul Torino per 3-1, l’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin ha parlato a Inter Tv della prestazione della squadra di Conte:

“Quello di Handanovic è un errore, ma ha chiesto subito scusa. Sono cose che possono capitare, ma tutti hanno reagito nel modo giusto. I numeri dicono che l’Inter ha meritato, ha calciato tante volte verso Sirigu. Il rammarcio di Conte è di non avere avuto tutta la stagione Sanchez, ora lui è più fresco di Lukaku e Lautaro. Gioca a tutto campo, sradica palla a Izzo e fa l’assist a Lautaro. È un valore aggiunto a questa squadra. Non so quante squadre abbiano tre giocatori in attacco così decisivi come li ha l’Inter. Avere giocatori di personalità è importante. Godin ha dato un segnale importante, lui non si può mettere in discussione. Lui, Young, Sanchez hanno personalità e possono essere importanti. I leader sono sempre positivi e propositivi anche nelle situazioni difficili. Borja Valero e Godin sono esempi importanti, ma anche Sanchez. Oggi per Lautaro gol e assist, ottima prestazione. Ha trovato subito l’intesa con Sanchez, sta crescendo e credo abbia ancora ampi margini di miglioramento. Dopo la ripresa l’Inter sta creando davvero tanto, è stata penalizzata da errori individuali. Manca equilibrio, c’è solo da curare i dettagli. Serve più continuità all’interno della stessa gara. Non credo che sul mercato servano interventi radicali, ma degli aggiustamenti”.