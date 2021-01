Paganin: “L’Inter ha il vantaggio di non disputare le coppe europee. Conte bravo a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin, ex calciatore, ha parlato così del momento dell’Inter dopo l’importante vittoria di domenica contro la Juventus.

Ci può dire perché l’Inter deve credere allo Scudetto?

“La società Inter è riuscita a trovare con Conte delle soluzioni ideali. Ora ha un’identità precisa e Conte è stato bravo a cambiare. Le motivazioni poi devono esserci, questa squadra deve avere fame, voglia di tornare a vincere. Il vantaggio è quello di non disputare le coppe europee, che potrebbero alla lunga portare via delle forze fisiche e mentali“.

C’è chi sostiene che la Juve deve stare più attenta al quarto posto che allo Scudetto:

“A tutti è rimasta in testa la sconfitta con l’Inter. Non credo debba pensare al quarto posto. E’ chiaro che Pirlo è stato un azzardo della società, visto che manca l’esperienza necessaria per gestire una squadra così importante, ma la qualità della rosa è nettamente più alta delle altre. E la mentalità è rimasta”.