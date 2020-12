Paganin: “L’Inter sa che deve vincere. Forse può non piacere il gioco ma la squadra sta…”

Massimo Paganin ha analizzato il momento dell’Inter e la sfida con il Verona in programma stasera al Bentegodi: “Piano C? Lukaku e Lautaro giocheranno nella loro posizione, dipenderà da dove giocherà Perisic. Potrebbe essere che vedremo un’Inter con un sistema mai utilizzato fino ad oggi. E’ una novità. Sensi ha un’intelligenza tattica importante, soprattutto nella capacità di smarcarsi nella zona di rifinitura. E’ un giocatore molto importante nella fase di palleggio. Ha caratteristiche importanti. Lukaku insostituibile? Diciamo sulla fascia altissima dei grandissimi campioni. Lui ha numeri veramente importanti. Lui tutti i minuti se li conquista, dà molto anche dal punto di vista fisico. E’ cresciuto molto, ha dei margini di miglioramento”.

SISTEMA DI GIOCO – “Quando sei molto stanco devi lasciare il gioco agli avversari e sfruttare tutte le chance per fare male. Questa sera trova una squadra che fa pochissimo possesso palla, tende ad avere la stessa mentalità dell’Inter. Vedremo cosa succederà, mi auguro che l’Inter possa fare una grandissima partita. Conta di più vincere del bel gioco. Vincere aiuta vincere. Con il trequartista mancava di equilibrio. Aggiustare i meccanismi non è così semplice, bravissimo lo staff tecnico da questo punto di vista e a trasmettere ai giocatori come andava fatto. I giocatori sono consapevoli e sanno come e cosa devono fare. Forse può non piacere il gioco ma la squadra è molto equilibrata e sta creando molto. Occasioni limpide per poter fare gol nella porta avversaria. Da un punto di vista tattico la partita di stasera sarà molto importante. Credo che l’Inter sia maturata molto. Momento delicato perché arrivi da sei vittorie consecutive, la Juve ha perso. Sai che devi vincere. E avere il piglio della grande squadra”.

(Inter TV)